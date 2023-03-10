В ЛНР мирный житель пострадал из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

В направлении города Лисичанск в Луганской Народной Республике мирный житель пострадал после подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Популярные статьи
- Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников и военных, совершивших государственную измену
- Пригожин заявил, что спецоперацию можно завершить «хоть завтра», но тогда следующий конфликт окажется еще более кровопролитным
- Рогозин призвал российских чиновников и артистов перестать врать, что они «были на передовой» в зоне спецоперации
Свежие комментарии