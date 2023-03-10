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В ЛНР мирный житель пострадал из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

В направлении города Лисичанск в Луганской Народной Республике мирный житель пострадал после подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

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