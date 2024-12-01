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«Я проиграл 6 матчей подряд». Морган пошутил про Пепа, показавшего 6 пальцев фанатам «Ливерпуля», и назвал тренера «Сити» «сломленным человеком»

Встреча 13-го тура АПЛ прошла на «Энфилде» и завершилась победой «красных» со счетом 2:0. Это шестое поражение «Ман Сити» в 7 последних матчах и четвертое подряд в АПЛ.

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