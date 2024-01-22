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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Усть-Луга. И продолжение: введён режим повышенной готовности на объектах инфраструктуры Ленобласти

Усть-Луга. И продолжение: введён режим повышенной готовности на объектах инфраструктуры Ленобласти

В ночь на 21 января произошёл пожар в терминале ПАО "НОВАТЭК" (одна из крупнейших газовых компаний в мире, один из крупнейших экспортёров сжиженного природного газа) в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области.

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