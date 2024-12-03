Незаконно ввезенные ноутбуки и наушники аукнулись предпринимателю 14 миллионами

Новосибирец заплатил 14 миллионов рублей за незаконно ввезенную иностранную технику. В двух магазинах Новосибирска таможенники выявили более 1,3 тысячи единиц нелегально ввезенной электронной техники иностранного производства.
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