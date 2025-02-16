Если кто-то недоумевал, почему Соединенные Штаты в режиме аллюр три креста принуждают Украину и ЕС сворачивать боевые действия и искать компромисс с Москвой, то отныне это больше не тайна.
США вступили в главную для себя войну
Комментарии
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Михалыч
Все в мире взаимосвязано. Еще Ломоносов открыл закон: если где-то убывает, в другом месте возрастает и наоборот. Трамп вписался в бесконечный процесс результат от которого непредсказуем.
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21 час.
Виталий Сорокин
Одно точно, геморрой Америка себе наживёт! И это радует!
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20 час.
Бендер Задунайский
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20 час.
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