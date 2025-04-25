Сервисами «МЭШ» пользуются более 7 млн человек по всей России — Собянин

Электронный дневник предоставляет возможность ученикам и родителям отслеживать успеваемость и расписание занятий Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить развитие сервиса «Цифровой учитель» и профориентационных программ для старшеклассников, а также интегрировать городские колледжи в цифровую образовательную экосистему Москвы.