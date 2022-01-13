В Беларуси введут обязательную сертификацию электронных сигарет

В Беларуси с 1 апреля вводится обязательная сертифицикация нетабачной никотиносодержащей продукции. Это следует из постановления Совета Министров от 6 января №8 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 2016 г.