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Юлия Предыбайло: Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования города Саки! Поздравляю вас с Днем воспитателя и всех дошкольных Именно вы ежедневно отдаете тепло св

Юлия Предыбайло: Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования города Саки! Поздравляю вас с Днем воспитателя и всех дошкольных Именно вы ежедневно отдаете тепло св

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования города Саки! Поздравляю вас с Днем воспитателя и всех дошкольных Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец самым маленьким жителям города .

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