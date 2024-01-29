Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia Представителям киевского режима все сложнее скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией, шансы на победу в котором фактически упущены, сообщила в понедельник, 29 января, газета The Washington Post.
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