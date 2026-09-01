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Норвегия может купить у Испании и Греции перехватчики Patriot для передачи Украине

Норвегия может купить у Испании и Греции перехватчики Patriot для передачи Украине

Норвегия рассматривает возможность приобретения перехватчиков Patriot у Испании и Греции с последующей передачей их Украине.

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