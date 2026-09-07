БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Профессор Молчанов» под норвежским арестом: Северный флот ВМФ внимательно следит за Шпицбергеном

«Профессор Молчанов» под норвежским арестом: Северный флот ВМФ внимательно следит за Шпицбергеном

Наше судно задержано с подачи «Нафтогаза», пытающегося взыскать с России $4,2 млрд На фото: научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) На архипелаге Шпицберген норвежская полиция арестовала российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», выполнявшее регулярные пассажирские и грузовые рейсы между Мурманском и Баренцбургом.

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