Депутат ГД Хамзаев предложил запретить курение вблизи детских площадок

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить курение возле детских площадок. Об сообщает RT. По словам депутата, курение на детских площадках запрещено, но многие, в том числе родители гуляющих детей, курят, отойдя от площадки всего на метр.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить курение возле детских площадок. Об сообщает RT. По словам депутата, курение на детских площадках запрещено, но многие, в том числе родители гуляющих детей, курят, отойдя от площадки всего на метр.
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