Полицейские поймали похитителей топоров и пил с дачных участков петербуржцев

Награбленное воришки сдавали в комиссионные магазины. Завершилось расследование уголовного дела в отношении четырёх иностранцев, которые обчищали дачные участки в Гатчинском, Кировском, Выборгском и Лужском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии