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Полицейские поймали похитителей топоров и пил с дачных участков петербуржцев

Награбленное воришки сдавали в комиссионные магазины. Завершилось расследование уголовного дела в отношении четырёх иностранцев, которые обчищали дачные участки в Гатчинском, Кировском, Выборгском и Лужском районах.

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