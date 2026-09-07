Избирательные бюллетени для голосования в Астраханской области получены

Сегодня, 7 сентября, состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Думы Астраханской области восьмого созыва от типографии «Волга» членам областной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
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