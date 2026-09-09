Молдова: Неподтвержденное количество людей было убито и ранено ранним утром после того, как российские беспилотники нанесли удар по международному пограничному переходу «Старокозачье» между украинской Одесской областью и молдавским Штефан-Водским районом; продолжалась экстренная операция.