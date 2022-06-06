В Северной Осетии проведена профилактическая акция «Не садись за руль нетрезвый»

В Северной Осетии проведена профилактическая акция «Не садись за руль нетрезвый»

На территории Ардонского района прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии.

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