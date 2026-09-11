Хуситы вышли к стратегическому острову Перим и заявили о контроле над районом Баб-эль-Мандеба

Reuters со ссылкой на источники в йеменском правительстве сообщает, что правительственные силы покинули остров Перим, а хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб напротив него.
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