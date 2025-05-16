25 лет развития

РИА Новости/Владимир Родионов Открытым текстом напоминаю: Фрэнклин Делано Джэймсович Рузвельт умер на посту после четвертого избрания, успев сделать родную страну сильнейшей в мире, а еще изрядно ущемить произвол тех, кто давно считал Соединенные Государства Америки своим имуществом.
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