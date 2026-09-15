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Газета.ру

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Глава РФПИ Дмитриев назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности вотчиной НАТО

Глава РФПИ Дмитриев назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности вотчиной НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в социальной сети X, что Мюнхенская конференция по безопасности является «вотчиной НАТО».

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