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  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ну раз у мурганта что то там делал...., да вообще то и по роже видно пидорок прямой и дорога ему будет одна и прямая ...Сбежавший в Ерева...
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Начальник санатория МВД «Юность» в Анапе, который фиктивно устраивал людей на работу, найден мертвым

Начальник санатория МВД «Юность» в Анапе, который фиктивно устраивал людей на работу, найден мертвым

Начальник санатория МВД «Юность» в Анапе, который фиктивно устраивал людей на работу, найден мертвымВ Анапе начальника санатория МВД «Юность», который был задержан за «мертвые души», найден мертвым во дворе своего дома по улице Пионерской.

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