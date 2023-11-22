Начальник санатория МВД «Юность» в Анапе, который фиктивно устраивал людей на работу, найден мертвым

Начальник санатория МВД «Юность» в Анапе, который фиктивно устраивал людей на работу, найден мертвымВ Анапе начальника санатория МВД «Юность», который был задержан за «мертвые души», найден мертвым во дворе своего дома по улице Пионерской.
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