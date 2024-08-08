Баню-бочку назвали способом минимизировать налоговую нагрузку на дачников

Многие россияне любят проводить летние дни на даче. Люди стараются сделать свое пребывание за городом максимально комфортным, на дачных участках строят дополнительные сооружения для удобного проживания, возводят бани.
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