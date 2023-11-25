В Кузбассе у 250 женщин родились двойни

В преддверии Дня матери Кемеровстат озвучил статистику по рождаемости в регионе.В преддверии Дня матери, который в этом году приходится на 26 ноября, специалисты Кемеровостат рассказали, в каком возрасте рожают женщины в нашем регионе.
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