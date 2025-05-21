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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**В Wildgate дадут сыграть 9-16 июня на фестивале «Играм быть» в Steam** Moo...

В Wildgate дадут сыграть 9-16 июня на фестивале «Играм быть» в SteamMoonshot Games и Dreamhaven продолжают обкатку геройского онлайн-шутера Wildgate и на этот раз решили охватить максимально широкую аудиторию на фестивале «Играм быть» в Steam.

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