В Wildgate дадут сыграть 9-16 июня на фестивале «Играм быть» в Steam** Moo...

В Wildgate дадут сыграть 9-16 июня на фестивале «Играм быть» в SteamMoonshot Games и Dreamhaven продолжают обкатку геройского онлайн-шутера Wildgate и на этот раз решили охватить максимально широкую аудиторию на фестивале «Играм быть» в Steam.