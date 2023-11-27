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Цистерна с дизелем сошла с путей в Архангельской области: на месте прокуроры и МЧС

Цистерна с дизелем сошла с путей в Архангельской области: на месте прокуроры и МЧС

Рассказываем, что известно о сходе цистерны с топливом в Архангельской области.Утром понедельника, 27 ноября, в Архангельской области с железнодорожных путей сошла цистерна с дизельным топливом и опрокинулась на бок.

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