Стало известно о панике украинских олигархов из-за одного обстоятельства

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Приближение Вооруженных сил (ВС) России к Днепропетровской области вызвало панику на Украине. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.