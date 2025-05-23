Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    А ВВП слабо пальцем пошевельнуть? Или он так благодарен Ельцину за полученную власть?Жога прессует "Ел...
  • Людмила Боченкова
    так держать!  Жога настоящий борец и герой  на поле боя и на гражданке!!Жога прессует "Ел...
  • Татьяна Решетняк
    а где орешник в ответ,они уничтожают народ украины по заданию запада, те нужны только ресурсы. Украинцы идиотыЮ коль ...В Крыму оценили с...

Стало известно о панике украинских олигархов из-за одного обстоятельства

Стало известно о панике украинских олигархов из-за одного обстоятельства

Приближение Вооруженных сил (ВС) России к Днепропетровской области вызвало панику на Украине. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх