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Командир орловской «Бригада Катукова» получил приказ от Путина

Командир орловской «Бригада Катукова» получил приказ от Путина

Командир орловской дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов, который в сентябре 2024 года был назначен на руководящую должность на один из стратегических объектов военного назначения, подтвердил получение приказа от президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам Украины.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Меня интересует, что будет, если хохлы так и будут бить по нашей энергетике, а мы что, так и будем держать слово Путина?
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