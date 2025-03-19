Командир орловской «Бригада Катукова» получил приказ от Путина

Командир орловской дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов, который в сентябре 2024 года был назначен на руководящую должность на один из стратегических объектов военного назначения, подтвердил получение приказа от президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам Украины.
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