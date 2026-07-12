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Агент Денисенко: «К Грише есть интерес из Северной Америки. Если не договоримся с «Ак Барсом», то следующий сезон он может провести не в КХЛ»

Александр Черных , агент форварда Григория Денисенко , сообщил об интересе к хоккеисту из Северной Америки.

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