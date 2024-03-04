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С нами не соскучишься!

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7 вещей, которые не стоит делать у себя на даче, чтобы не иметь проблем с законом

7 вещей, которые не стоит делать у себя на даче, чтобы не иметь проблем с законом

Мой дом моя крепость. К сожалению, данный принцип никак не распространяется на дачный участок. Как показывает печальная статистика, немало сограждан об этом забывает и злостно (и не очень) нарушает законодательство страны, в том числе про причине банального незнания.

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