Вчера, 10 января 2025 г., перестало биться сердце Долгова Василия Васильевича. Прощание состоится завтра, 12 января, по адресу: г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вчера, 10 января 2025 г., перестало биться сердце Долгова Василия Васильевича. Прощание состоится завтра, 12 января, по адресу: г.