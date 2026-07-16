Беспилотный «истребитель» YFQ-44A Fury впервые запустил ракету AIM-120 AMRAAM / © Это также первый случай, когда американский беспилотный «истребитель» успешно применил боевую ракету такого типа, что стало важной вехой как для самого YFQ-44A, так и для всей программы создания ведомых боевых дронов.