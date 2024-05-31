Летчики из РФ и Белоруссии отработали совместное нанесение авиаударов

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30см, фронтовых бомбардировщиков Су-24, вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8 ВКС России поучаствовали в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО Белоруссии.
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