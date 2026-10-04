Первая ракетка мира Рыбакина снялась с турнира WTA в Ухани

Первая ракетка мира Елена Рыбакина приняла решение сняться с турнира категории WTA 1000 в Ухани из-за травмы.
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