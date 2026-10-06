Азербайджан и Чехия представили ЗРПК CWS-30GD Viking

Опытный ЗРПК CWS-30GD Viking на параде в ноябре 2025 г.В последние годы Азербайджан и Чехия развивают сотрудничество в военно-технической сфере; одним из его результатов стал зенитный ракетно-пушечный комплекс CWS-30GD Viking.
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