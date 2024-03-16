Пациенты психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе не были оповещены, что препарат от ревматоидного артрита, испытывавшийся на них для западных компаний при содействии украинских чиновников, мог потенциально способствовать возникновению раковых опухолей кроветворной и лимфатической систем, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.