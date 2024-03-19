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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На смену Family Sharing в Steam придут «Семейные группы» с общей библиотекой, контрол...

На смену Family Sharing в Steam придут «Семейные группы» с общей библиотекой, контрол...

На смену Family Sharing в Steam придут «Семейные группы» с общей библиотекой, контролем за детьми и привязкой к регионуValve представила «Семейные группы Steam» — набор новых и уже существующих семейных функций, который в ближайшее время заменит Steam Family Sharing и семейный просмотр.

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