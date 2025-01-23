Психолог предложил способы борьбы с вейпзависимостью

Люди привыкли решать проблемы стресса и эмоциональных переживаний с помощью курения, в том числе не только сигарет, но и вейпов, алкоголя, в то время как они дают кратковременный успокоительный эффект, разрушают здоровье и наращивают впоследствии уровень тревожности.