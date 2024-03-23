Врач рассказал, чем чреват дефицит белка для пенсионеров в Великий пост

Период Великого поста для православных большое событие: это время духовного роста и очищения. Однако, по мнению кандидата медицинских наук, доцента, заведующей 5-м гериатрическим отделением госпиталя ветеранов войн № 2 департамента здравоохранения столицы Марины Черняевой, для старшего поколения Великий пост чреват проблемами со здоровьем, если меню в эти дни будет несбалансированным.
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