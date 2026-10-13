Колени болят на погоду. Чувствует ли организм давление

«Опять дождь будет — колени уже чувствуют». Такую фразу можно услышать от многих людей, особенно от тех, кто сталкивался с травмами, артрозом или хроническими заболеваниями суставов.
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