Герой России в центре скандала: Ирек Магасумов и таинственное убийство в Луганске Елена ГалицкаяВ последние недели в России разгорелся скандал вокруг уголовного дела, в котором фигурирует Герой России, подполковник Ирек Магасумов.
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