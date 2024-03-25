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Юрист Канноева: в апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Юрист Канноева: в апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анну Канноеву.

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