Юрист Канноева: в апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анну Канноеву.
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