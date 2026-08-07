Бизнеса стало больше. Живого — меньше Минэкономразвития отчитывается: субъектов малого и среднего биз.
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Бизнеса стало больше. Живого — меньше Минэкономразвития отчитывается: субъектов малого и среднего биз.
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