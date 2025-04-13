Песков: беседа Путина и Уиткоффа станет шагом к переговорам президентов РФ и США

Встреча президента РФ Владимира Путина и специального посланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа может стать одним из шагов к организации переговоров глав двух государств.
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