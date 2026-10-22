В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хулиганстве и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после того, как 20 октября мужчина напал на жену с младенцем на руках в подъезде жилого комплекса «Расцветай» в Кировском районе.