Куда звонить жителям Бобруйска, если нет отопления.

В связи с запуском отопления, жители г. Бобруйска по вопросам отсутствия отопления или порывы отопительных приборов в жилых помещениях могут обращаться:Понедельник - пятница 8:00 - 17:00КУП ´ЖРЭУ Ленинского района г.
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