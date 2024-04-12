Как отключить домашний телефон и не стать при этом участником многодневного квеста?

В редакцию Business FM обратился постоянный слушатель радиостанции, который рассказал увлекательную историю о своей бытовой проблеме, — о том, как он безуспешно пытался отключить свой домашний проводной телефон.
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