Дуров заявил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США

Спецслужбы хотели тайно нанять его инженера Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о чересчур пристальном внимании со стороны ФБР, а также американских служб безопасности.
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