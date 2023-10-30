Colorful выпустила GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra 16GB по мотивам аниме «Туманный холм пяти эле...

Colorful выпустила GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra 16GB по мотивам аниме «Туманный холм пяти элементов»Компания Colorful представила лимитированную версию видеокарты GeForce RTX 4060 Ti iGame Ultra 16GB, созданную в сотрудничестве с инди-студией Samsara Animations по мотивам аниме «Туманный холм пяти элементов».
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