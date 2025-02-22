Медведев: об администрации Трампа нужно судить только по реальным поступкам

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале порассуждал о том, что в международной политике нередко прибегают к обману, чтобы запутать противника, и отметил, что администрацию президента США Дональда Трампа тоже нужно судить в первую очередь по конкретным действиям.
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