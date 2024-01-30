На Сахалине сотрудник Госавтоинспекции спас мужчину, оказавшегося в опасности на проезжей части дороги

29 января инспектор ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области лейтенант полиции Дмитрий Костенич, возвращаясь домой на личном автомобиле, заметил лежавшего на проезжей части мужчину.
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