Замглавы ФК «Краснодар» Хакунов: у экс-футболиста Бугаева проблемы с алкоголем

Бывший футболист Алексей Бугаев имел пристрастие к алкоголю, но не увлекался наркотиками. Заместитель генерального директора ФК «Краснодар» Нурбий Хакунов рассказал «360», что запомнил спортсмена хорошим человеком.
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